Политолог оценил реакцию Зеленского на решение США об отказе от санкций против "Северного потока – 2"

Политолог Юрий Светов в разговоре с телеканалом RT прокомментировал удивлённую реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение Соединённых Штатов о снятии санкций в отношении оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG.

"У Зеленского, видимо, сложилось впечатление, что Украина — это центр мира, такая ось, вокруг которой всё вертится и все обязаны делать то, что нужно Украине", — сказал Светов.

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что предъявление лидером Незалежной претензий к США только из-за того, что они не руководствуются интересами Украины в принятии решений, — это нелепость.

"Вот эта неадекватность, постоянное выпрашивание у всех помощи и обвинение в том, что они не помогают Украине так, как им хочется, — это тупик, в который эти люди заводят свою страну", — заключил Светов.