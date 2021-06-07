Политолог оценил реакцию Зеленского на решение США об отказе от санкций против "Северного потока – 2"
Предъявлять претензии к Штатам из-за того, что они не руководствуются интересами Украины в принятии решений, — нелепость, полагает специалист.
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Политолог Юрий Светов в разговоре с телеканалом RT прокомментировал удивлённую реакцию президента Украины Владимира Зеленского на решение Соединённых Штатов о снятии санкций в отношении оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG.
"У Зеленского, видимо, сложилось впечатление, что Украина — это центр мира, такая ось, вокруг которой всё вертится и все обязаны делать то, что нужно Украине", — сказал Светов.
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Вместе с тем эксперт выразил мнение, что предъявление лидером Незалежной претензий к США только из-за того, что они не руководствуются интересами Украины в принятии решений, — это нелепость.
"Вот эта неадекватность, постоянное выпрашивание у всех помощи и обвинение в том, что они не помогают Украине так, как им хочется, — это тупик, в который эти люди заводят свою страну", — заключил Светов.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский был неприятно удивлён отказом Байдена от санкций против "Северного потока – 2". Поступки главы Белого дома в последнее время подрывают уверенность Украины в стабильной поддержке со стороны США, отметил лидер Незалежной.
Как сообщал Лайф, 19 мая США заявили о том, что не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта.
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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию заработают уже на этой неделе в тестовом режиме. 4 июня президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока – 2".
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