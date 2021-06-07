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Росавиация и Ростуризм предостерегли от путешествий грузопассажирскими рейсами

В сообщении ведомств говорится о рисках для бизнеса понести убытки и остаться с подмоченной репутацией. Туристам же рекомендовали тщательнее подходить к выбору направлений.

7 июня, 18:46
<p>Фото © ТАСС / Андрей Самсонов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

Путешественников, любыми путями стремящихся уехать за границу, например на Кипр или в Тунис, и компании, предлагающие им поездки на грузопассажирских рейсах, предупредили о рисках. Росавиация и Ростуризм сделали совместное заявление, указав, что туристы могут оказаться заложниками ситуации и не получить уже оплаченные услуги.

"В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелётов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей", — сказано в заявлении, размещённом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Россиянам рекомендовали тщательно выбирать направления для путешествий, учитывая вышеупомянутые риски.

Россия возобновляет авиасообщение с Британией и ещё восемью странами

Россия возобновляет авиасообщение с Британией и ещё восемью странами

Ранее Лайф сообщал, что сейчас нерегулярные рейсы доступны только отдельным категориям пассажиров. Среди них иностранцы, люди, которым необходимо вернуться на родину для воссоединения с семьёй, лечения, работы и так далее.

Напомним, в конце мая в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили о возобновлении авиасообщения с девятью странами. Так, с 2 июня было восстановлено сообщение с Великобританией, а с 10 июня самолёты из России полетят ещё в семь стран: Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, чартерные рейсы отправятся в Албанию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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