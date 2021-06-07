Росавиация и Ростуризм предостерегли от путешествий грузопассажирскими рейсами

Путешественников, любыми путями стремящихся уехать за границу, например на Кипр или в Тунис, и компании, предлагающие им поездки на грузопассажирских рейсах, предупредили о рисках. Росавиация и Ростуризм сделали совместное заявление, указав, что туристы могут оказаться заложниками ситуации и не получить уже оплаченные услуги.

"В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелётов с туристическими целями. Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски. Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверия людей", — сказано в заявлении, размещённом на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Россиянам рекомендовали тщательно выбирать направления для путешествий, учитывая вышеупомянутые риски.

Ранее Лайф сообщал, что сейчас нерегулярные рейсы доступны только отдельным категориям пассажиров. Среди них иностранцы, люди, которым необходимо вернуться на родину для воссоединения с семьёй, лечения, работы и так далее.