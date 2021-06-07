"Всё тайное становится явным": В Белоруссии пообещали раскрыть информацию о спонсорах телеграм-канала NEXTA
В Администрации Президента республики отметили, что "чуть позже" будет озвучено много всего "интересного".
Фото © dpa
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с изданием "Подъём" заявила, что всё тайное становится явным и фамилии спонсоров телеграм-канала NEXTA не станут исключением.
"Есть такое расхожее утверждение: всё тайное рано или поздно становится явным. Уверена, так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и ещё много всего "интересного". Чуть позже", — сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что слухи о том, что NEXTA финансировал владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, появились после интервью Романа Протасевича, задержанного в конце мая в Минске, белорусскому телеканалу ОНТ. Однако фамилия бизнесмена в нём не прозвучала.
Как уже писал Лайф, создатель скандально известного телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал об источниках финансирования проекта. По его словам, на счёт редакции поступали крупные суммы от некоего российского олигарха. При этом Протасевич не стал озвучивать его фамилию. Кроме того, активист рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку и перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии.
Комментариев: 0