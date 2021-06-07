Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в беседе с изданием "Подъём" заявила, что всё тайное становится явным и фамилии спонсоров телеграм-канала NEXTA не станут исключением.

"Есть такое расхожее утверждение: всё тайное рано или поздно становится явным. Уверена, так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и ещё много всего "интересного". Чуть позже", — сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее напомнил, что слухи о том, что NEXTA финансировал владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, появились после интервью Романа Протасевича, задержанного в конце мая в Минске, белорусскому телеканалу ОНТ. Однако фамилия бизнесмена в нём не прозвучала.