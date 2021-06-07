Жириновский предложил ограничить число детей в семьях

В семье должен воспитываться только один ребёнок. С таким мнением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, когда людей на Земле станет меньше, то жить они станут лучше.

Рассуждая на эту тему, политик привёл в пример Китай, где недавно семьям разрешили иметь трёх детей. По мнению Жириновского, это является показателем того, что Пекин думает только о том, кто будет работать в стране, а не об интересах женщин.

"Руководство и Китая, и других стран должно исходить прежде всего из интересов женщин, а не одной только экономики. <...> А китайское руководство говорит: "Давайте рожайте!" То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человеко-единиц", — написал глава либерал-демократов в телеграм-канале.

Парламентарий убеждён, что если КНР и другие государства с огромной численностью населения продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет перенаселение. "Что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жильё, сырьё для производства товаров?" — задаётся вопросом Жириновский. По словам депутата, в случае развития подобного сценария миллионы людей будут просто-напросто голодать и бедствовать.