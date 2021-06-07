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Жириновский предложил ограничить число детей в семьях

Рассуждая на тему демографии, глава либерал-демократов привёл в пример Китай, жителям которого недавно разрешили иметь по три наследника. По мнению политика, это является показателем того, что Пекин думает только о том, кто будет работать в стране.

7 июня, 18:08
<p>Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В семье должен воспитываться только один ребёнок. С таким мнением выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, когда людей на Земле станет меньше, то жить они станут лучше.

Рассуждая на эту тему, политик привёл в пример Китай, где недавно семьям разрешили иметь трёх детей. По мнению Жириновского, это является показателем того, что Пекин думает только о том, кто будет работать в стране, а не об интересах женщин.

"Руководство и Китая, и других стран должно исходить прежде всего из интересов женщин, а не одной только экономики. <...> А китайское руководство говорит: "Давайте рожайте!" То есть хочет превратить китайскую женщину в производителя "человеко-единиц", — написал глава либерал-демократов в телеграм-канале.

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Парламентарий убеждён, что если КНР и другие государства с огромной численностью населения продолжат политику стимулирования рождаемости, то в середине века на планете будет перенаселение. "Что мы будем с ними делать? Где взять для всех воду, еду, жильё, сырьё для производства товаров?" — задаётся вопросом Жириновский. По словам депутата, в случае развития подобного сценария миллионы людей будут просто-напросто голодать и бедствовать.

А ранее Жириновский предложил продлить детство в России до 30 лет. По словам парламентария, самое "золотое" время приходится на среднее поколение, поэтому на него и вся надежда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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