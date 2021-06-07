В Москве и области с августа будут следить за переработками таксистов

До 1 августа всем таксистам Москвы и Московской области необходимо будет зарегистрироваться в системе "Аналитика работы такси" для получения персонального ID. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

"У каждого водителя будет уникальный цифровой ID. В нём будут собраны данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов. Система поможет исключить переработки, а ещё не позволит работать нарушителям. Это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис", — отметили в Дептрансе.

Такой проект разработан по решению Антитеррористических комиссий Москвы и области. Регистрация доступна с апреля на портале госуслуг.