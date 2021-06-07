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Еле стоял на ногах: Пьяный экс-фронтмен "Агаты Кристи" Глеб Самойлов сорвал концерт

Сначала коллеги усадили шатающегося артиста прямо на сцене, он продолжил выступление. Но спустя некоторое время вокалиста взяли под руки и увели в закулисье.

7 июня, 17:37

Пьяного экс-фронтмена "Агаты Кристи" Глеба Самойлова под руки увели со сцены. Видео © Соцсети

Лидер группы The Matrixx и экс-фронтмен "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный концерт" в посёлке Вольгинский Владимирской области. Видео с мероприятия, снятое поклонниками музыканта, разлетелось по Сети.

На кадрах видно, как Самойлов уже в начале выступления еле стоит на ногах и пытается исполнить песню, слова которой невозможно было разобрать. Далее коллеги усаживают шатающегося артиста, он продолжает петь сидя. Спустя некоторое время вокалиста увели со сцены под руки.

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Зачем и почему артист вышел на сцену в таком состоянии, пока остаётся загадкой. Кажется, чтобы извиниться перед публикой, Самойлову теперь придётся заново отыграть сорванный концерт.

Ранее Лайф рассказывал, как мужчина под наркотическим опьянением забрался под кассу в супермаркете, с жуткими криками метался из стороны в сторону и бил бутылки, а после этого скончался.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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