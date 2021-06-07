Пьяного экс-фронтмена "Агаты Кристи" Глеба Самойлова под руки увели со сцены. Видео © Соцсети

Лидер группы The Matrixx и экс-фронтмен "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный концерт" в посёлке Вольгинский Владимирской области. Видео с мероприятия, снятое поклонниками музыканта, разлетелось по Сети.

На кадрах видно, как Самойлов уже в начале выступления еле стоит на ногах и пытается исполнить песню, слова которой невозможно было разобрать. Далее коллеги усаживают шатающегося артиста, он продолжает петь сидя. Спустя некоторое время вокалиста увели со сцены под руки.

Зачем и почему артист вышел на сцену в таком состоянии, пока остаётся загадкой. Кажется, чтобы извиниться перед публикой, Самойлову теперь придётся заново отыграть сорванный концерт.