Председателем 76-й Генассамблеи ООН избран представитель Мальдив

Председатель Генассамблеи ООН выбирается в рамках ротации между региональными группами. В этом году участники голосовали за кандидатов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый председатель вступит в должность в начале сессии в сентябре и будет занимать её в течение года.