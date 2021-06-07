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Председателем 76-й Генассамблеи ООН избран представитель Мальдив

Его кандидатуру поддержали делегаты 143 стран в рамках текущей ротации региональных групп.

7 июня, 17:32

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стал Абдулла Шахид, представляющий Мальдивы. Об этом объявил его предшественник Волкан Бозкыр.

Председатель Генассамблеи ООН выбирается в рамках ротации между региональными группами. В этом году участники голосовали за кандидатов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый председатель вступит в должность в начале сессии в сентябре и будет занимать её в течение года.

Шахид, являющийся действующим главой МИД Мальдив, конкурировал с представителем Афганистана Залмаем Расулом. Кандидата от островного государства поддержали представители 143 стран, а его соперника — 48.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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