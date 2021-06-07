Председателем 76-й Генассамблеи ООН избран представитель Мальдив
Его кандидатуру поддержали делегаты 143 стран в рамках текущей ротации региональных групп.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стал Абдулла Шахид, представляющий Мальдивы. Об этом объявил его предшественник Волкан Бозкыр.
I wholeheartedly congratulate the Honourable @abdulla_shahid on his election as the next President of #UNGA. Mr Shahid brings to the position extensive experience in multilateral diplomacy, serving his country as Foreign Minister twice and has been a strong voice for #SIDS. pic.twitter.com/ryPjQjKkp8— UN GA President (@UN_PGA) June 7, 2021
Председатель Генассамблеи ООН выбирается в рамках ротации между региональными группами. В этом году участники голосовали за кандидатов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый председатель вступит в должность в начале сессии в сентябре и будет занимать её в течение года.
Шахид, являющийся действующим главой МИД Мальдив, конкурировал с представителем Афганистана Залмаем Расулом. Кандидата от островного государства поддержали представители 143 стран, а его соперника — 48.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее выразил надежду, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе июньского саммита обсудят режим контроля над вооружениями.
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