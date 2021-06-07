В Совфеде рассказали о судьбе тополей в городах России

В России постепенно будут менять тополя на другие деревья. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. По его словам, так власти намерены решить проблему с тополиным пухом, который негативно влияет на аллергиков и зачастую становится причиной пожаров.

"Что касается тополей: их нужно постепенно менять на другие виды деревьев. Дело в том, что тополя появились очень давно. Их высаживали ещё в советское время, тогда это были совсем другие деревья, не было проблемы с пухом. Но из-за мутации появился пух", — пояснил парламентарий в беседе с Ura.ru.

В свою очередь, заместитель главы Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов заявил, что вопрос с заменой тополей другими деревьями уже прорабатывается. По его словам, в ближайшее время соответствующие предложения появятся на сайте Минприроды и Рослесхоза. Он также отметил, что новые деревья должны будут выполнять функцию по поглощению углекислого газа в городе.