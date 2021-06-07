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Беглов назвал причину роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Губернатор призвал граждан сделать прививку от ковида, отметив, что сегодня жителям города доступны на выбор три вакцины.

7 июня, 17:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новый подъём заболеваемости коронавирусом, который фиксируется в Санкт-Петербурге, связан с цикличностью вирусной активности. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире Радио России.

"По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости CoViD-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры, созданы резервы", — сказал глава города.

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Он призвал горожан сделать прививку от коронавируса, подчеркнув, что на сегодняшний день доступны три вакцины на выбор.

По последним данным, в Санкт-Петербурге с начала эпидемии зафиксировали 445 581 случай CoViD-19. По этому показателю город занимает второе место среди регионов России. Полностью излечилось от болезни 412 711 человек, а умерло — 14 620. За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 854 горожан. Неделю назад, 31 мая, за сутки было выявлено 817 новых заболевших.

Ранее Лайф рассказывал, что президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС. Кроме того, стороны обговорили и обеспечение условий для взаимных поездок граждан в условиях пандемии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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