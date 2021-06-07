Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

Председатель Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили перспективы сертификации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.