Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС
Кроме того, стороны обговорили и обеспечение условий для взаимных поездок граждан в условиях пандемии.
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Председатель Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили перспективы сертификации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.
А ранее президент РФ назвал бредом обвинения в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для политического давления. Подобные упрёки в адрес Москвы лидер государства прокомментировал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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