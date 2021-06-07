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Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

Кроме того, стороны обговорили и обеспечение условий для взаимных поездок граждан в условиях пандемии.

7 июня, 14:53
<p>Фото © ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK</p>

Фото © ТАСС / EPA / JAKUB GAVLAK

Председатель Евросовета Шарль Мишель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили перспективы сертификации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата "Спутник V" и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений", — говорится в сообщении.

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А ранее президент РФ назвал бредом обвинения в использовании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для политического давления. Подобные упрёки в адрес Москвы лидер государства прокомментировал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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