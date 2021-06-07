Apple выплатила студентке несколько миллионов долларов за слитые интимные фото

Студентка калифорнийского колледжа добилась от Apple миллионной компенсации за слитые сотрудниками сервисного центра интимные фото. О преступлении и наказании рассказывает The Telegraph.

В 2016 году девушка сдала свой iPhone на ремонт в авторизованный сервисный центр Pegatron. Сотрудники центра, получив доступ к данным, опубликовали около 10 интимных фото и видео клиентки на её страничке в Facebook. О грубом вторжении в личную жизнь девушка узнала от друзей и знакомых.

Тогда студентка подала иск против Apple за причинение морального ущерба. Сотрудников сервисного центра уволили, а компания выплатила девушке компенсацию в досудебном порядке. Точная сумма иска не уточняется. По информации The Telegraph, адвокаты американки запрашивали пять миллионов долларов.