Apple выплатила студентке несколько миллионов долларов за слитые интимные фото
Точная сумма иска не уточняется, но, по информации СМИ, адвокаты девушки запрашивали пять миллионов долларов.
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Студентка калифорнийского колледжа добилась от Apple миллионной компенсации за слитые сотрудниками сервисного центра интимные фото. О преступлении и наказании рассказывает The Telegraph.
В 2016 году девушка сдала свой iPhone на ремонт в авторизованный сервисный центр Pegatron. Сотрудники центра, получив доступ к данным, опубликовали около 10 интимных фото и видео клиентки на её страничке в Facebook. О грубом вторжении в личную жизнь девушка узнала от друзей и знакомых.
Тогда студентка подала иск против Apple за причинение морального ущерба. Сотрудников сервисного центра уволили, а компания выплатила девушке компенсацию в досудебном порядке. Точная сумма иска не уточняется. По информации The Telegraph, адвокаты американки запрашивали пять миллионов долларов.
А ранее сообщалось, что хакеры получили возможность следить за рядом пользователей Apple. В частности, злоумышленники могут наблюдать за общением по видеосвязи в таких программах, как Zoom и Skype.
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