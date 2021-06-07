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Власти Женевы закрыли два парка, где может пройти встреча Путина и Байдена

Ранее швейцарские СМИ узнали, что российско-американский саммит может состояться на виллах XVIII века, расположенных в городских парках "Ла-Гранж" и "О-Вив".

7 июня, 14:30

Фото © ТАСС / Епихин Андрей

Власти Женевы с 8 по 18 июня закрывают два городских парка, на виллах которых может пройти саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Закрытие парков подтвердили в их администрации, однако причину такого решения не уточнили.

"Да, парк "Ла-Гранж" закрывается по 18 июня. И "О-Вив" тоже", — цитирует ТАСС представителя администрации.

СМИ: Швейцария закроет небо над Женевой на время встречи Путина и Байдена

СМИ: Швейцария закроет небо над Женевой на время встречи Путина и Байдена

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Пока точное место проведения встречи неизвестно. Ранее швейцарские СМИ узнали, что встреча Путина и Байдена может пройти на виллах XVIII века, расположенных в городских парках "Ла-Гранж" и "О-Вив". Из возможных вариантов СМИ также называют женевскую гостиницу Intercontinental, где в 1985 году проводили переговоры Рональд Рейган и Михаил Горбачёв. Как сообщал Лайф, все номера в гостинице на даты саммита были забронированы ещё в конце мая. При этом в Кремле уточнили, что Москва и Вашингтон синхронно назовут место встречи Путина и Байдена.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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