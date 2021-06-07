Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 миллионов рублей

С 1 августа прошлого года москвичей, вернувшихся из-за рубежа, оштрафовали за отсутствие ПЦР-тестов на коронавирус почти на 17 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что с 15 апреля 2021 года вступило в законную силу постановление главного государственного санитарного врача России, по которому все граждане РФ, прибывающие на территорию страны любым транспортом, должны в течение трёх дней пройти ПЦР-тест на коронавирус. Полученные результаты необходимо разместить на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Ранее данная норма касалась исключительно лиц, прибывающих на родину воздушным транспортом. Кроме того, с 1 мая россияне по возвращении из-за границы должны сдавать два ПЦР-теста в течение пяти дней.

Как стало известно, с 1 августа 2020 года столичное управление Роспотребнадзора направило 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении москвичам, вернувшимся из-за рубежа и не занёсшим результаты тестирования на ковид на ЕПГУ. Кроме того, было составлено 3622 протокола по статье об административных правонарушениях, предусматривающей для граждан ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей.

"Если эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то размер штрафа в этом случае предусмотрен от 150 до 300 тысяч рублей. Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, уже рассмотренных судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 миллионов 974 тысячи рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении", — пояснили в управлении Роспотребнадзора.