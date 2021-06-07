В Госдуме разрушенную украинскую дамбу назвали олицетворением сегодняшней Незалежной

Из-за сложившейся политической ситуации страна не может следить за такими объектами, которые казались значимыми для неё, отметили в нижней палате парламента.

В Госдуме заявили, что разрушение дамбы, построенной Украиной в 2014 году для ограничения подачи пресной воды в Крым, олицетворяет сегодняшнюю Незалежную, "которая трещит, ломается и рвётся по швам". Таким мнением с Лайфом поделился депутат от Крыма Андрей Козенко.

"Что они хотели сделать дамбой в 2014 году, сделав её на скорую руку? Они фактически хотели совершить акт геноцида жителей Республики Крым, взрывали опоры, чтобы обеспечить энергоблокаду. Но всё это не увенчалось успехом, и Крым сделал свой выбор и сегодня живёт в границах родной страны", — отметил парламентарий.

По его словам, вода, которая поступает через прохудившуюся дамбу, может вызывать опасения. Он напомнил, что в 2014 году предпринимались попытки химического заражения Симферопольского водохранилища, в том числе Северо-Крымского водоканала. Козенко призвал не воспринимать произошедшее как обеспечение полуострова пресной водой.

"Нужно подходить к этому с осторожностью и пониманием, что сейчас происходит на Украине. Они из-за сложившейся политической ситуации не могут даже следить за такими объектами, которые, казалось бы, значимые для них. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает и ничего они туда не подсыпали, но пользоваться мы ею не будем", — заключил депутат.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму отказались от помощи Украины в вопросе снятия водной блокады. Власти региона опасаются, что вода из Незалежной может быть отравлена или её подача вновь прекратится. Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Так, полгода назад украинские власти пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.