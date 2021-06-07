Путин поручил рассмотреть перенос сроков переписи населения на октябрь
Так сроки проведения процедуры не будут совпадать с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы.
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Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения 2020 года на октябрь. Соответствующее поручение, данное по итогам совещания о реализации отдельных положений Послания Федеральному собранию, опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
Лайф уже сообщал, что 19 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил сдвинуть сроки проведения переписи, чтобы она не совпадала с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы. В тот же день стало известно, что президент эту инициативу поддержит.
К слову, Правительство РФ уже дважды переносило перепись населения — с октября 2020 года на апрель 2021-го, а затем с апреля этого года на сентябрь — из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что предыдущая перепись проходила в октябре 2010 года, а подведение окончательных итогов было проведено лишь в четвёртом квартале 2013-го. По её результатам, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн человек. Полученные результаты в дальнейшем использовались для разработки социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства инфраструктуры и общего планирования развития государства.
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