Путин поручил рассмотреть перенос сроков переписи населения на октябрь

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о переносе Всероссийской переписи населения 2020 года на октябрь. Соответствующее поручение, данное по итогам совещания о реализации отдельных положений Послания Федеральному собранию, опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

Лайф уже сообщал, что 19 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил сдвинуть сроки проведения переписи, чтобы она не совпадала с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы. В тот же день стало известно, что президент эту инициативу поддержит.