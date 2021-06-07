Лайф узнал о пострадавших в массовом побоище на свадьбе под Ульяновском
В данный момент по факту драки правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Фото © LIFE
Два человека пострадали во время масштабной потасовки на цыганской свадьбе в Ульяновской области. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, конфликт начался во время празднования свадьбы в Димитровграде и продолжился в селе Лебяжьем. В данный момент сотрудники полиции продолжают проводить проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, что масштабная потасовка случилась 6 июня во время свадьбы. В драке участвовали даже женщины и дети. Предварительно, это была цыганская свадьба. Также очевидцы сообщали о стрельбе во время драки, сейчас эта информация проверяется. При этом на кадрах с места событий видно, что помимо кулаков стороны закидывали друг друга камнями и другими предметами. Кроме того, некоторые участники конфликта автомобилями пытались задавить оппонентов.
Лента новостей
Суд в Москве оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова за участие в несогласованной акции
сегодня в 13:12
"Работаю в любимом стиле лакмусовой бумажки": Собчак прокомментировала иск на 50 миллионов рублей за вопрос с намёком на эскортниц
сегодня в 13:07
"Очень звонкая пощёчина Дорониной": Соседов рассказал, какую проблему вскрыло приглашение Бузовой во МХАТ
сегодня в 13:04
Комментариев: 0