Лайф узнал о пострадавших в массовом побоище на свадьбе под Ульяновском

Два человека пострадали во время масштабной потасовки на цыганской свадьбе в Ульяновской области. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, конфликт начался во время празднования свадьбы в Димитровграде и продолжился в селе Лебяжьем. В данный момент сотрудники полиции продолжают проводить проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что масштабная потасовка случилась 6 июня во время свадьбы. В драке участвовали даже женщины и дети. Предварительно, это была цыганская свадьба. Также очевидцы сообщали о стрельбе во время драки, сейчас эта информация проверяется. При этом на кадрах с места событий видно, что помимо кулаков стороны закидывали друг друга камнями и другими предметами. Кроме того, некоторые участники конфликта автомобилями пытались задавить оппонентов.