НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф узнал о пострадавших в массовом побоище на свадьбе под Ульяновском

В данный момент по факту драки правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

7 июня, 13:18

Фото © LIFE

Два человека пострадали во время масштабной потасовки на цыганской свадьбе в Ульяновской области. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, конфликт начался во время празднования свадьбы в Димитровграде и продолжился в селе Лебяжьем. В данный момент сотрудники полиции продолжают проводить проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Под Красноярском толпа подростков жестоко избила трёх взрослых мужчин из-за девушки

Под Красноярском толпа подростков жестоко избила трёх взрослых мужчин из-за девушки

Напомним, что масштабная потасовка случилась 6 июня во время свадьбы. В драке участвовали даже женщины и дети. Предварительно, это была цыганская свадьба. Также очевидцы сообщали о стрельбе во время драки, сейчас эта информация проверяется. При этом на кадрах с места событий видно, что помимо кулаков стороны закидывали друг друга камнями и другими предметами. Кроме того, некоторые участники конфликта автомобилями пытались задавить оппонентов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кидались камнями и давили на машинах: Под Ульяновском свадебные гулянья закончились массовым побоищем

вчера в 22:06

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Притворялся мёртвым, когда видел медведей: Опубликовано видео спасения девятилетнего сына священника из уральской тайги

сегодня в 15:10

В Чехии Тихановскую приняли как президента Белоруссии

сегодня в 15:41

Соглашение, которое никто не читал: почему выйти из Договора по открытому небу — хорошая идея

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1