"Работаю в любимом стиле лакмусовой бумажки": Собчак прокомментировала иск на 50 миллионов рублей за вопрос с намёком на эскортниц

Журналистка отметила, что не понимает, что именно оскорбило юристку. По её словам, у этой инициативы нет судебной перспективы, "но с нашими судами возможно всё".