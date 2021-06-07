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"Работаю в любимом стиле лакмусовой бумажки": Собчак прокомментировала иск на 50 миллионов рублей за вопрос с намёком на эскортниц

Журналистка отметила, что не понимает, что именно оскорбило юристку. По её словам, у этой инициативы нет судебной перспективы, "но с нашими судами возможно всё".

7 июня, 13:07
<p>Ксения Собчак. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/xenia_sobchak/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">xenia_sobchak</a></p>

Ксения Собчак. Фото © Instagram / xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала сообщения о том, что руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала к ней иск за некорректный вопрос на Петербургском международном экономическом форуме о панели.

"Я всегда работаю в любимом стиле лакмусовой бумажки или отражателя. <...> Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли, — нормально. На ПМЭФ все дискуссии называются панелями", — написала телеведущая в своём телеграм-канале.

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Собчак отметила, что проблема, возможно, не в том, что она написала, а в том, что об этом подумали. Журналистка подчеркнула, что фраза Троицкой о том, что красивая женщина может быть умной, дословно вошла в выпуск на ютуб-канале, а полное интервью без монтажа опубликовано в телеграм-канале.

По словам телеведущей, она не уверена, что у "этой инициативы есть судебная перспектива, но с нашими судами возможно всё".

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"В любом случае мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление", — заключила Собчак.

На своей странице в "Инстаграме" телеведущая также прокомментировала сложившуюся ситуацию, как и своё участие и работу на ПМЭФ, которая подверглась критике со стороны различных людей из медиа. Журналистка подчеркнула, что каждый год модерирует несколько дискуссий форума, а в этот раз показала и изнанку мероприятия.

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"Я вообще люблю красивых и крутых женщин. В каком конкретном месте я их назвала проститутками? Покажите — и я сразу заплачу 50 миллионов рублей без всякого суда! А то как в анекдоте: "Доктор, откуда у вас такие картинки?" — написала Собчак.

Ранее Лайф рассказывал, что Даня Милохин снял на ПМЭФ видео с валяющейся на полу Собчак для TikTok. В создании постановочного ролика помимо самого блогера и телеведущей поучаствовали гости выступления молодого человека на форуме.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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