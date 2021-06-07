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"На какую панель вы пришли?": К Собчак подали иск на 50 миллионов рублей за вопрос с намёком на эскортниц

Глава питерской юридической фирмы также требует удалить провокационный ролик из Сети. Девушка утверждает, что после общения с телеведущей ей стали поступать оскорбления.

7 июня, 12:23
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<p>Эльнара Троицкая. Фото © Скриншот "Осторожно, Собчак"</p>

Эльнара Троицкая. Фото © Скриншот "Осторожно, Собчак"

Руководитель юридической компании "Троицкая и партнёры" Эльнара Троицкая подала иск к телеведущей Ксении Собчак за некорректный вопрос, заданный на Петербургском международном экономическом форуме. Как юрист рассказала Лайфу, свою репутацию она оценивает именно в 50 миллионов рублей.

"Я выступаю защитником своих клиентов в судах всех инстанций, меня знают исключительно с безупречной репутацией. Да, безусловно, я красивая, но это не значит, что можно вешать на меня ярлыки относительно того, что я не могу заниматься предпринимательской деятельностью", — сказала Эльнара.

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Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что Собчак, снимая кадры для своего ролика на ютуб-канале, подошла к Троицкой и спросила: "На какую панель вы пришли?" — намекая на то, что на ПМЭФ прибыли не только представители бизнеса. На это юрист резко ответила телеведущей, что она не за ту её приняла. Несмотря на это, Ксения добавила общение с Эльнарой в подборку своего сюжета.

Безусловно, юрист не стала мириться с тем, что её выставили девушкой лёгкого поведения, и пошла в суд. По словам Троицкой, после данного инцидента ей стали поступать нелицеприятные оскорбления. Кроме того, собеседница опасается, что её восьмилетний сын может случайно увидеть ролик в Интернете.

"Исковое заявление подано, ждём назначения заседания суда. Но если мы придём к мировому заключению, то нами будет заключено мировое соглашение. Но это если мы к нему придём", — добавила Троицкая.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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