"На какую панель вы пришли?": К Собчак подали иск на 50 миллионов рублей за вопрос с намёком на эскортниц

Глава питерской юридической фирмы также требует удалить провокационный ролик из Сети. Девушка утверждает, что после общения с телеведущей ей стали поступать оскорбления.