Киевский университет лишил Лукашенко почётной докторской степени
С такими призывами неоднократно выступало руководство вуза в лице ректора Владимира Бугрова. Свою позицию он объяснил"разбойным нападением на самолёт", имея в виду экстренную посадку борта Ryanair в Минске.
Учёный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко почётной докторской степени. Об этом сообщила в понедельник украинская служба радиостанции Би-би-си. По данным источников, близких к руководству вуза, решение было принято по результатам тайного голосования.
Уточняется, что учебное заведение имеет более 80 почётных докторов наук и нынешнее решение стало первым в его истории.
Александр Лукашенко получил звание почётного доктора киевского вуза ещё 5 ноября 2009 года. Диплом, мантию и почётный знак ему вручил бывший ректор университета Леонид Губерский. Призывы лишить его звания впервые зазвучали в сентябре 2020 года после жёсткого подавления акций протеста, которые прокатились по городам Белоруссии из-за президентских выборов. Студенческое сообщество запустило петицию, которая набрала необходимое количество подписей, но дальнейшего хода не получила. Однако на этот раз инициатором санкции против Лукашенко выступил действующий ректор Владимир Бугров. Свою позицию он объяснил в "Фейсбуке" "разбойным нападением на самолёт, которое в Европе уже окрестили актом пиратства со стороны белорусских властей".
"Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почётного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета. Именно поэтому я обращаюсь к учёному совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почётного статуса на своём заседании!" — написал он в конце мая.
Напомним, что из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать: на сегодняшний день европейское авиасообщение с республикой почти парализовано. Против санкций выступает Россия. Премьер Мишустин высказался за проведение открытого международного расследования посадки Ryanair и призвал не политизировать инцидент. А в Кремле заявили, что у Москвы нет никаких оснований не доверять объяснениям белорусской стороны.
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