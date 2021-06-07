Киевский университет лишил Лукашенко почётной докторской степени

Александр Лукашенко получил звание почётного доктора киевского вуза ещё 5 ноября 2009 года. Диплом, мантию и почётный знак ему вручил бывший ректор университета Леонид Губерский. Призывы лишить его звания впервые зазвучали в сентябре 2020 года после жёсткого подавления акций протеста, которые прокатились по городам Белоруссии из-за президентских выборов. Студенческое сообщество запустило петицию, которая набрала необходимое количество подписей, но дальнейшего хода не получила. Однако на этот раз инициатором санкции против Лукашенко выступил действующий ректор Владимир Бугров. Свою позицию он объяснил в "Фейсбуке" "разбойным нападением на самолёт, которое в Европе уже окрестили актом пиратства со стороны белорусских властей".