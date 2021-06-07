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Хоккеист сборной Казахстана перешёл в ЦСКА

На чемпионате мира в Риге новичок армейского клуба провёл шесть матчей и набрал 4 очка (1 шайба + 3 результативные передачи).

7 июня, 12:06
<p>Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА</p>

Фото © Пресс-служба ХК ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с хоккеистом сборной Казахстана Виктором Сведбергом. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Соглашение с 30-летним спортсменом рассчитано на три года. С сезона 2018/19 защитник выступал в КХЛ за казахстанский "Барыс". В составе команды из Нур-Султана он провёл 84 матча и набрал 22 очка (6 голов + 16 результативных передач).

В этом году шведский хоккеист получил гражданство Казахстана и принял участие в чемпионате мира. На турнире в Риге он в шести встречах забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнёрам. Сборная Казахстана не смогла выйти в плей-офф ЧМ.

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ЦСКА в минувшем сезоне КХЛ дошёл до финала, уступив в серии омскому "Авангарду" (2-4). "Барыс" вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв с тем же счётом магнитогорскому "Металлургу".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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