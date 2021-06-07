Хоккеист сборной Казахстана перешёл в ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с хоккеистом сборной Казахстана Виктором Сведбергом. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Соглашение с 30-летним спортсменом рассчитано на три года. С сезона 2018/19 защитник выступал в КХЛ за казахстанский "Барыс". В составе команды из Нур-Султана он провёл 84 матча и набрал 22 очка (6 голов + 16 результативных передач).

В этом году шведский хоккеист получил гражданство Казахстана и принял участие в чемпионате мира. На турнире в Риге он в шести встречах забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнёрам. Сборная Казахстана не смогла выйти в плей-офф ЧМ.