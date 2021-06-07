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"Было очень смешно": Фернандес отреагировал на ситуацию с Киркоровым, перепутавшим его с Оздоевым

По словам защитника сборной России по футболу, он знаком с творчеством певца.

7 июня, 11:28
<p>Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС</p>

Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС

Футболист сборной России Марио Фернандес назвал смешной ситуацию с Филиппом Киркоровым, который перед контрольным матчем против Болгарии приезжал в расположение национальной команды и в ходе разговора перепутал его с другим игроком — Магомедом Оздоевым. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

"Было очень смешно, когда Киркоров перепутал Оздоева со мной. Мы потом чуть-чуть пообщались, я знаю его. Это был очень позитивный момент. С творчеством Киркорова знаком, хороший певец", заявил Фернандес.

Также защитник рассказал, что восстановился после травмы и полностью готов к стартующему на этой неделе чемпионату Европы.

"Я работал индивидуально, но сейчас очень хорошо, что я вышел на поле в матче со сборной Болгарии. Перед чемпионатом Европы я полностью готов помочь команде", отметил Фернандес.

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Состоявшаяся 5 июня контрольная встреча с Болгарией завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России. Единственный гол на 84-й минуте забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. Перед началом встречи Киркоров исполнил гимн России.

Свой первый матч на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут в субботу, 12 июня. Их соперником будет сборная Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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