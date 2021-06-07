"Было очень смешно": Фернандес отреагировал на ситуацию с Киркоровым, перепутавшим его с Оздоевым
По словам защитника сборной России по футболу, он знаком с творчеством певца.
Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko / ТАСС
Футболист сборной России Марио Фернандес назвал смешной ситуацию с Филиппом Киркоровым, который перед контрольным матчем против Болгарии приезжал в расположение национальной команды и в ходе разговора перепутал его с другим игроком — Магомедом Оздоевым. Об этом спортсмен сообщил журналистам.
"Было очень смешно, когда Киркоров перепутал Оздоева со мной. Мы потом чуть-чуть пообщались, я знаю его. Это был очень позитивный момент. С творчеством Киркорова знаком, хороший певец", — заявил Фернандес.
Также защитник рассказал, что восстановился после травмы и полностью готов к стартующему на этой неделе чемпионату Европы.
"Я работал индивидуально, но сейчас очень хорошо, что я вышел на поле в матче со сборной Болгарии. Перед чемпионатом Европы я полностью готов помочь команде", — отметил Фернандес.
Состоявшаяся 5 июня контрольная встреча с Болгарией завершилась со счётом 1:0 в пользу сборной России. Единственный гол на 84-й минуте забил Александр Соболев, реализовавший пенальти. Перед началом встречи Киркоров исполнил гимн России.
Свой первый матч на Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут в субботу, 12 июня. Их соперником будет сборная Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге.
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