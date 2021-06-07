В России появилось два вида опасных комаров, которые переносят денге и энцефалит
Причиной нашествия опасных насекомых эксперт назвал общее потепление климата, а также туризм и активные международные грузоперевозки.
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В Краснодарском крае и Крыму нашли жёлтолихорадочных комаров Aedes aegypti и корейских Aedes koreicus, которые являются переносчиками таких опасных заболеваний, как денге, жёлтая лихорадка и вирус Зика. Почему эти насекомые появились в России, Ura.ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории паразитических членистоногих Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Алексей Халин.
"Aedes aegypti известен в качестве переносчика лихорадки денге, жёлтой лихорадки, вирусов Чикунгунья и Зика. В России обнаружен на территории Краснодарского края и Крыма. Aedes koreicus — потенциальный переносчик вируса японского энцефалита, в Крыму появился в 2018 году", — уточнил он.
По словам биолога, со временем не исключается расширение ареалов их обитания в России. Появлению в стране новых видов насекомых способствуют потепление климата, туризм и активные международные грузоперевозки, а также завоз их яиц на автопокрышках.
"При укусах инвазивных кровососущих комаров на территории ареала следует внимательно следить за своим самочувствием. И при появлении симптомов (это может быть высокая температура, озноб, мышечная, суставная и головная боль, тошнота) нужно срочно обращаться за медицинской помощью", — отметил Халин.
Ранее сообщалось, что в России также появился ещё один новый вид комаров – переносчиков лихорадки и гельминтов. Нехарактерное для РФ насекомое расселилось по всей территории Кавказского побережья, "путешествовало" до Новороссийска и Крыма.
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