В России появилось два вида опасных комаров, которые переносят денге и энцефалит

В Краснодарском крае и Крыму нашли жёлтолихорадочных комаров Aedes aegypti и корейских Aedes koreicus, которые являются переносчиками таких опасных заболеваний, как денге, жёлтая лихорадка и вирус Зика. Почему эти насекомые появились в России, Ura.ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории паразитических членистоногих Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Алексей Халин.

"Aedes aegypti известен в качестве переносчика лихорадки денге, жёлтой лихорадки, вирусов Чикунгунья и Зика. В России обнаружен на территории Краснодарского края и Крыма. Aedes koreicus — потенциальный переносчик вируса японского энцефалита, в Крыму появился в 2018 году", — уточнил он.

По словам биолога, со временем не исключается расширение ареалов их обитания в России. Появлению в стране новых видов насекомых способствуют потепление климата, туризм и активные международные грузоперевозки, а также завоз их яиц на автопокрышках.

"При укусах инвазивных кровососущих комаров на территории ареала следует внимательно следить за своим самочувствием. И при появлении симптомов (это может быть высокая температура, озноб, мышечная, суставная и головная боль, тошнота) нужно срочно обращаться за медицинской помощью", — отметил Халин.