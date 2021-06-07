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В России появилось два вида опасных комаров, которые переносят денге и энцефалит

Причиной нашествия опасных насекомых эксперт назвал общее потепление климата, а также туризм и активные международные грузоперевозки.

7 июня, 12:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Краснодарском крае и Крыму нашли жёлтолихорадочных комаров Aedes aegypti и корейских Aedes koreicus, которые являются переносчиками таких опасных заболеваний, как денге, жёлтая лихорадка и вирус Зика. Почему эти насекомые появились в России, Ura.ru рассказал старший научный сотрудник лаборатории паразитических членистоногих Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Алексей Халин.

"Aedes aegypti известен в качестве переносчика лихорадки денге, жёлтой лихорадки, вирусов Чикунгунья и Зика. В России обнаружен на территории Краснодарского края и Крыма. Aedes koreicus — потенциальный переносчик вируса японского энцефалита, в Крыму появился в 2018 году", — уточнил он.

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Биолог объяснил, на что ориентируются комары при выборе жертвы

По словам биолога, со временем не исключается расширение ареалов их обитания в России. Появлению в стране новых видов насекомых способствуют потепление климата, туризм и активные международные грузоперевозки, а также завоз их яиц на автопокрышках.

"При укусах инвазивных кровососущих комаров на территории ареала следует внимательно следить за своим самочувствием. И при появлении симптомов (это может быть высокая температура, озноб, мышечная, суставная и головная боль, тошнота) нужно срочно обращаться за медицинской помощью", — отметил Халин.

Петербуржцев предупредили о нашествии комаров летом

Петербуржцев предупредили о нашествии комаров летом

Ранее сообщалось, что в России также появился ещё один новый вид комаров – переносчиков лихорадки и гельминтов. Нехарактерное для РФ насекомое расселилось по всей территории Кавказского побережья, "путешествовало" до Новороссийска и Крыма.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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