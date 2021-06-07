"Летал и неудачно приземлился": Бари Алибасова готовят к операции на позвоночник сразу после дня рождения
Хирургическое вмешательство будет проходить под местной анестезией. Продюсер, судя по кадрам из больничной палаты, пребывает в бодром расположении духа и даже шутит.
Бари Алибасов сразу после дня рождения начал готовиться к операции на позвоночник. Видео © Instagram / barialibasovjr
Известный продюсер Бари Алибасов, который накануне отметил своё 74-летие, находится в больнице, где ему проведут операцию на позвоночник. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший на своей странице в "Инстаграме".
"Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночник — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим операцию "на живую" под местной анестезией. Так что папа сможет ещё и лицезреть, как его режут", — отметил сын продюсера.
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При этом сам Алибасов, судя по видео, находится в приподнятом настроении и даже шутит по поводу своей травмы. Он отметил, что "летал и неудачно приземлился", из-за чего и попал в больницу.
Ранее сын Алибасова рассказывал, что отец не слушается никого, кроме врача, поэтому ему необходима госпитализация. Находясь с семьёй, продюсер не соблюдает медицинских рекомендаций.
Бари Каримович Алибасов — музыкальный продюсер, создатель группы "На-На", одного из первых российских бойз-бендов, и коллектива "Интеграл". Он был первооткрывателем — создавал на сцене эффекты, которые смотрелись непривычно для того времени: пиротехника, пластика, кинофрагменты, сценические декорации, свет. Каждое выступление на сцене было настоящим зрелищем. Подробнее о биографии Алибасова читайте на сайте uznayvse.ru.
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