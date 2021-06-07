Бари Алибасов сразу после дня рождения начал готовиться к операции на позвоночник. Видео © Instagram / barialibasovjr

Известный продюсер Бари Алибасов, который накануне отметил своё 74-летие, находится в больнице, где ему проведут операцию на позвоночник. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов — младший на своей странице в "Инстаграме".

"Прямо сейчас, спустя пять часов после дня рождения, папа снова находится в медицинском учреждении. Делаем операцию на позвоночник — цементируем позвонки. Чтобы после анестезии не было осложнений на голову, проводим операцию "на живую" под местной анестезией. Так что папа сможет ещё и лицезреть, как его режут", — отметил сын продюсера.

При этом сам Алибасов, судя по видео, находится в приподнятом настроении и даже шутит по поводу своей травмы. Он отметил, что "летал и неудачно приземлился", из-за чего и попал в больницу.

Ранее сын Алибасова рассказывал, что отец не слушается никого, кроме врача, поэтому ему необходима госпитализация. Находясь с семьёй, продюсер не соблюдает медицинских рекомендаций.