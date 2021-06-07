Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле 20 июля

Основатель американской компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос проанонсировал, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком Безосом.

"С пятилетнего возраста я мечтал о полёте в космос. 20 июля я совершу это величайшее приключение со своим братом", — написал он в Instagram, не приводя других подробностей.

Вероятно, полёт состоится на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Принадлежащая Безосу компания Blue Origin разыгрывала билет на космический рейс на онлайн-аукционе, итоги которого обещали подвести 12 июня.