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Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле 20 июля

Путешествие состоится на борту многоразового суборбитального комплекса New Shepard. Бизнесмен уже называл предстоящий полёт "величайшим приключением", в которое он отправится вместе с братом.

7 июня, 11:36

Фото © Instagram / Jeff Bezos

Основатель американской компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос проанонсировал, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком Безосом.

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"С пятилетнего возраста я мечтал о полёте в космос. 20 июля я совершу это величайшее приключение со своим братом", — написал он в Instagram, не приводя других подробностей.

Вероятно, полёт состоится на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Принадлежащая Безосу компания Blue Origin разыгрывала билет на космический рейс на онлайн-аукционе, итоги которого обещали подвести 12 июня.

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Ранее сообщалось, что Россия в 2025 году планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной системы ГЛОНАСС. Их предполагается вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный совместно с тремя спутниками связи "Гонец-М".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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