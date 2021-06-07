Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле 20 июля
Путешествие состоится на борту многоразового суборбитального комплекса New Shepard. Бизнесмен уже называл предстоящий полёт "величайшим приключением", в которое он отправится вместе с братом.
Фото © Instagram / Jeff Bezos
Основатель американской компании Amazon, самый богатый человек в мире Джефф Безос проанонсировал, что полетит в космос вместе со своим младшим братом Марком Безосом.
"С пятилетнего возраста я мечтал о полёте в космос. 20 июля я совершу это величайшее приключение со своим братом", — написал он в Instagram, не приводя других подробностей.
Вероятно, полёт состоится на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Принадлежащая Безосу компания Blue Origin разыгрывала билет на космический рейс на онлайн-аукционе, итоги которого обещали подвести 12 июня.
Ранее сообщалось, что Россия в 2025 году планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной системы ГЛОНАСС. Их предполагается вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный совместно с тремя спутниками связи "Гонец-М".
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