Общественник Киселёв перечислил самые перспективные стройки в российских регионах в 2021 году

Общественник назвал самые перспективные на сегодня стройки в РФ. Видео © LIFE

Гость шоу Лайфа "Дайте сказать" — член Центрального штаба ОНФ (Общероссийский народный фронт), руководитель центрального штаба крупнейшей в стране молодёжной организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселёв — рассказал о самых перспективных стройках в РФ в этом году.

"Конечно, самая перспективная стройка будет в Томской области — на объекте "Прорыв". Это действительно уникальная установка, какой в мире ещё не было. Там будут участвовать 300 бойцов из студенческих отрядов", — сказал Киселёв.

Также, по словам общественника, стройотряды из Казахстана, Узбекистана и Белоруссии поучаствуют в международной стройке в Кузбассе, посвящённой 300-летию региона. А ещё в этом году будет продолжаться участие студентов в строительстве объектов на космодроме Восточный в Амурской области, города Озёрска в Челябинской области, Ленинградской атомной электростанции и объектов "Газпрома" в Калининграде, добавил член ОНФ.

"Проектов в текущем году довольно много, и каждый из ребят, когда выбирает для себя стройку, осознаёт, почему он туда едет, и ощущает, что она для него интересна", — отметил Киселёв.

Между тем, комментируя тему трудоустройства барменом или официантом с посредничеством студотрядов, общественник привёл в пример крупный санаторно-курортный комплекс в Крыму.

"Например, есть такой отель "Мрия резорт" в Ялте, где мы работаем. В нынешнем году ежемесячно там работает порядка ста студентов вне зависимости от сезона. А конкретно этим летом туда выйдут 330 человек", — рассказал Киселёв.

В то же время он указал, что в деятельности студотрядов есть определённые контролирующие моменты, такие как уникальные торговые предложения от компаний. По словам общественника, на объекты может быть отправлено "очень много ребят в короткие сроки и на небольшой период". Киселёв уточнил, что речь идёт о сезонах в два, три или четыре месяца, на период которых организация формирует отряды из 300, 500, 600 или 700 человек для работы в одном отеле.