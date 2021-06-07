Общественник Михаил Киселёв рассказал о современных строительных отрядах в России. Видео © LIFE

Многие считают, что стройотряды, широко распространённые в советские времена, уже давно ушли в прошлое. Однако это не совсем так. О том, что представляют из себя современные строительные отряды в РФ, рассказал ставший гостем шоу Лайфа "Дайте сказать" член Центрального штаба ОНФ (Общероссийский народный фронт), руководитель центрального штаба крупнейшей в стране молодёжной организации "Российские студенческие отряды" Михаил Киселёв.

"Сегодня всё-таки правильнее называть их студенческими отрядами. Есть несколько основных направлений их деятельности: это педагоги, вожатые, проводники железнодорожного транспорта, бармены, официанты, повара и горничные. Это также сельскохозяйственные отряды, но уже не про картошку, а про механизаторов. А ещё есть медицинское направление, достаточно популярное сейчас", — рассказал Киселёв, уточнив, что кроме перечисленного существуют и другие, более мелкие направления — например, археологи.

Как пояснил общественник, студенческие отряды — это форма организации временной занятости молодёжи. По его словам, здесь "ребята могут объединяться по любым направлениям, чтобы поработать вместе". При этом Киселёв отметил, что до 2020 года в летний трудовой семестр ежегодно устраивалось до 240 тысяч студентов, в то время как в постпандемический период, то есть за весь прошлый год, в таких отрядах приняло участие около 65 тысяч ребят.

"В этом году нам наращивать количество людей уже сложнее, хотя работы достаточно, есть очень много предложений. Но до этого был большой разрыв с точки зрения сарафанного радио, поскольку все ушли в онлайн, а студенты — это всегда должен быть личный контакт, потому что здесь нужны доверительные отношения", — добавил Киселёв.

Вместе с тем на вопрос, можно ли назвать такое "советское изобретение", как стройотряды, некой устаревшей формой, член ОНФ ответил, что движение не потеряет своей актуальности, так как оно изначально добровольное.

"Кто-то скажет, что это "совок", а я скажу — это винтаж. Актуальность студотряды не теряют, потому что это движение добровольное. Соответственно, если будут студенты, которые желают объединиться в сообщество, оно будет жить всегда", — констатировал руководитель центрального штаба "Российских студенческих отрядов".

Кроме прочего, Киселёв, допустил, что студотряды могут стать неким брендом в России, то есть уникальным трудовым движением, которым "может похвастаться наша страна". В таком случае, по словам общественника, они вполне могут носить название "самой созидательной армии в мире".