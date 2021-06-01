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Фестиваль "Россия — страна возможностей" состоится 26–27 июня

Площадкой проведения мероприятия станет парк Горького. Праздник объединит россиян всех возрастов, подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

1 июня, 16:48
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/rsvru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Россия — страна возможностей</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Россия — страна возможностей

Фестиваль проектов, входящих в платформу "Россия — страна возможностей", состоится 26–27 июня, сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Платформа "Россия — страна возможностей" объединяет и проекты для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев — как "Лидеры России". У нас <...> на площадке парка Горького ко Дню молодёжи 27 июня 26–27 июня будет проходить большой фестиваль "Россия — страна возможностей", — рассказал Кириенко в ходе фестиваля "Большая перемена".

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Он добавил, что мероприятие станет площадкой и для студентов, и для людей более старшего возраста. А цель фестиваля заключается в создании пространства возможностей, "чтобы каждый человек как можно быстрее мог попробовать себя в разных качествах, найти свой талант и реализоваться".

Ранее Лайф рассказывал, что свыше 25 тысяч человек стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей". За всё время её действия в мероприятиях приняло участие более пяти миллионов человек. Среди них много школьников и студентов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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