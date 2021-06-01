Фестиваль "Россия — страна возможностей" состоится 26–27 июня
Площадкой проведения мероприятия станет парк Горького. Праздник объединит россиян всех возрастов, подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Фото © "ВКонтакте" / Россия — страна возможностей
Фестиваль проектов, входящих в платформу "Россия — страна возможностей", состоится 26–27 июня, сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Платформа "Россия — страна возможностей" объединяет и проекты для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев — как "Лидеры России". У нас <...> на площадке парка Горького ко Дню молодёжи 27 июня 26–27 июня будет проходить большой фестиваль "Россия — страна возможностей", — рассказал Кириенко в ходе фестиваля "Большая перемена".
Он добавил, что мероприятие станет площадкой и для студентов, и для людей более старшего возраста. А цель фестиваля заключается в создании пространства возможностей, "чтобы каждый человек как можно быстрее мог попробовать себя в разных качествах, найти свой талант и реализоваться".
Ранее Лайф рассказывал, что свыше 25 тысяч человек стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей". За всё время её действия в мероприятиях приняло участие более пяти миллионов человек. Среди них много школьников и студентов.
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