Фестиваль "Россия — страна возможностей" состоится 26–27 июня

Фестиваль проектов, входящих в платформу "Россия — страна возможностей", состоится 26–27 июня, сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Платформа "Россия — страна возможностей" объединяет и проекты для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев — как "Лидеры России". У нас <...> на площадке парка Горького ко Дню молодёжи 27 июня 26–27 июня будет проходить большой фестиваль "Россия — страна возможностей", — рассказал Кириенко в ходе фестиваля "Большая перемена".

Он добавил, что мероприятие станет площадкой и для студентов, и для людей более старшего возраста. А цель фестиваля заключается в создании пространства возможностей, "чтобы каждый человек как можно быстрее мог попробовать себя в разных качествах, найти свой талант и реализоваться".