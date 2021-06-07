В суд поступило дело экс-главы управления Минобороны о хищении 20 миллионов рублей

Уголовное дело бывшего главы продовольственного управления Минобороны РФ полковника Александра Бережного, обвиняемого в мошенничестве при исполнении государственного контракта, поступило в суд для рассмотрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда Москвы.

"Уголовное дело Александра Бережного и Александра Вакулина, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и взятке, поступило в суд. Материалы находятся у судьи, дата заседания пока не назначена", — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Бережной и экс-начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны Вакулин находятся под стражей с сентября 2017 года. По данным следствия, они причастны к мошенничеству при исполнении контракта между оборонным ведомством и петербургской компанией ООО "Профбизнес" в 2015 году. Речь шла о поставках нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и иной спецтехники. Отмечается, что в ходе реализации контракта было похищено около 20 миллионов рублей.

Кроме того, фигурантов дела также обвиняют в получении взяток от бизнесменов за помощь при заключении новых договоров и оказание покровительства при работе со структурами министерства. Общая сумма взяток оценивается в 368 миллионов рублей.