НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не представляет в мировой политике даже нуля": Клинцевич объяснил отказ Байдена от встречи с Зеленским

По мнению собеседника Лайфа, президент США впредь едва ли захочет иметь дело с украинским лидером. И дело не столько в смене руководства "Нафтогаза", как написали СМИ, сколько, скорее всего, в успешном проведении ПМЭФ и скором запуске "Северного потока – 2".

7 июня, 11:19

Фото © Сайт президента Украины

Администрация президента США Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом, поскольку у лидеров России и Украины разная "весовая категория". Такое объяснение в беседе с Лайфом озвучил российский политолог, бывший член Совфеда Франц Клинцевич.

Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

"Зачем встречаться с дочкой Петра Великого, если можно всё обсудить с самим Петром Великим? Пусть не обижается Зеленский, но ни Украина, ни сам Зеленский не представляют в мировой политике даже нуля", — рассуждает он.

Собеседник Лайфа напомнил о высказывании президента Владимира Путина на ПМЭФ об отказе "кормить" Украину, предвосхищая запуск "Северного потока – 2". В этом плане позиции президента Незалежной ещё сильнее ослабли, а Россия, напротив, набрала очков.

Не посоветовались с Западом: стало известно о возмутившем Блинкена решении Зеленского

Не посоветовались с Западом: стало известно о возмутившем Блинкена решении Зеленского

"Байдену с этим надо считаться, ведь решать большинство горячих вопросов сегодня без России и без Путина просто нельзя. И я вообще не уверен, встретится ли Байден с Зеленским даже после саммита с Путиным, будет ли в этом необходимость, ведь все необходимые указания президент США может передать Киеву через своего заместителя, а власть Украины вприпрыжку побежит их исполнять", заключил Клинцевич.

Как писал Лайф, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

"Байден не забросил свой последний трёхочковый": Зеленский сравнил решение США по "Северному потоку – 2" с игрой Майкла Джордана

"Байден не забросил свой последний трёхочковый": Зеленский сравнил решение США по "Северному потоку – 2" с игрой Майкла Джордана

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. Однако сегодня стало известно, что встречи не будет. Одной из причин для отмены, по мнению портала Axios, стала смена руководства государственной энергетической компании "Нафтогаз". Кроме того, в Белом доме данный шаг Зеленского оценивают как отказ от усилий по борьбе с коррупцией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1