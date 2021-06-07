"Не представляет в мировой политике даже нуля": Клинцевич объяснил отказ Байдена от встречи с Зеленским
По мнению собеседника Лайфа, президент США впредь едва ли захочет иметь дело с украинским лидером. И дело не столько в смене руководства "Нафтогаза", как написали СМИ, сколько, скорее всего, в успешном проведении ПМЭФ и скором запуске "Северного потока – 2".
Фото © Сайт президента Украины
Администрация президента США Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом, поскольку у лидеров России и Украины разная "весовая категория". Такое объяснение в беседе с Лайфом озвучил российский политолог, бывший член Совфеда Франц Клинцевич.
"Зачем встречаться с дочкой Петра Великого, если можно всё обсудить с самим Петром Великим? Пусть не обижается Зеленский, но ни Украина, ни сам Зеленский не представляют в мировой политике даже нуля", — рассуждает он.
Собеседник Лайфа напомнил о высказывании президента Владимира Путина на ПМЭФ об отказе "кормить" Украину, предвосхищая запуск "Северного потока – 2". В этом плане позиции президента Незалежной ещё сильнее ослабли, а Россия, напротив, набрала очков.
"Байдену с этим надо считаться, ведь решать большинство горячих вопросов сегодня без России и без Путина просто нельзя. И я вообще не уверен, встретится ли Байден с Зеленским даже после саммита с Путиным, будет ли в этом необходимость, ведь все необходимые указания президент США может передать Киеву через своего заместителя, а власть Украины вприпрыжку побежит их исполнять", — заключил Клинцевич.
Как писал Лайф, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
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Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом до саммита главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. Однако сегодня стало известно, что встречи не будет. Одной из причин для отмены, по мнению портала Axios, стала смена руководства государственной энергетической компании "Нафтогаз". Кроме того, в Белом доме данный шаг Зеленского оценивают как отказ от усилий по борьбе с коррупцией.
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