Администрация президента США Джо Байдена передумала организовывать встречу с его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом, поскольку у лидеров России и Украины разная "весовая категория". Такое объяснение в беседе с Лайфом озвучил российский политолог, бывший член Совфеда Франц Клинцевич.

"Зачем встречаться с дочкой Петра Великого, если можно всё обсудить с самим Петром Великим? Пусть не обижается Зеленский, но ни Украина, ни сам Зеленский не представляют в мировой политике даже нуля", — рассуждает он.

Собеседник Лайфа напомнил о высказывании президента Владимира Путина на ПМЭФ об отказе "кормить" Украину, предвосхищая запуск "Северного потока – 2". В этом плане позиции президента Незалежной ещё сильнее ослабли, а Россия, напротив, набрала очков.

"Байдену с этим надо считаться, ведь решать большинство горячих вопросов сегодня без России и без Путина просто нельзя. И я вообще не уверен, встретится ли Байден с Зеленским даже после саммита с Путиным, будет ли в этом необходимость, ведь все необходимые указания президент США может передать Киеву через своего заместителя, а власть Украины вприпрыжку побежит их исполнять", — заключил Клинцевич.

Как писал Лайф, саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

