Захарова заявила, что денонсация Договора по открытому небу учитывает национальные интересы России
По словам дипломата, усилия РФ по сохранению ДОН не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран – союзниц США. А к нынешней ситуации привело ужесточение подходов Америки в русле общей антироссийской линии с 2017 года.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Решение президента России Владимира Путина о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) обусловлено национальными интересами страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом Российской Федерации было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в договор. США не активизировали", — написала дипломат в телеграм-канале.
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Захарова отметила, что усилия России по сохранению соглашения "не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран – союзниц США". По её словам, европейские государства высказывали сожаления в связи с решением экс-президента Америки Дональда Трампа о выходе из договора, однако оправдывали этот шаг Штатов, называя его обоснованным.
Официальный представитель МИД РФ напомнила: к нынешней ситуации привело ужесточение подходов Вашингтона в русле его общей антироссийской линии с 2017 года. Так, в 2018-м США совершили целый ряд действий, которые затруднили выполнение наблюдательных полётов РФ над территорией страны. Кроме того, из-за позиции Грузии создалась критическая ситуация, когда наблюдательные полёты в рамках соглашения не проводились.
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Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.
В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно его поддержала. 2 июня закон одобрил Совет Федерации, а сегодня, 7 июня, подпись под документом поставил Владимир Путин.
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