Захарова заявила, что денонсация Договора по открытому небу учитывает национальные интересы России

Решение президента России Владимира Путина о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) обусловлено национальными интересами страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом Российской Федерации было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в договор. США не активизировали", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова отметила, что усилия России по сохранению соглашения "не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран – союзниц США". По её словам, европейские государства высказывали сожаления в связи с решением экс-президента Америки Дональда Трампа о выходе из договора, однако оправдывали этот шаг Штатов, называя его обоснованным.

Официальный представитель МИД РФ напомнила: к нынешней ситуации привело ужесточение подходов Вашингтона в русле его общей антироссийской линии с 2017 года. Так, в 2018-м США совершили целый ряд действий, которые затруднили выполнение наблюдательных полётов РФ над территорией страны. Кроме того, из-за позиции Грузии создалась критическая ситуация, когда наблюдательные полёты в рамках соглашения не проводились.