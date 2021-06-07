НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова заявила, что денонсация Договора по открытому небу учитывает национальные интересы России

По словам дипломата, усилия РФ по сохранению ДОН не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран – союзниц США. А к нынешней ситуации привело ужесточение подходов Америки в русле общей антироссийской линии с 2017 года.

7 июня, 10:58
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Решение президента России Владимира Путина о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) обусловлено национальными интересами страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с отсутствием конструктивных ответов и с учётом национальных интересов президентом Российской Федерации было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в договор. США не активизировали", — написала дипломат в телеграм-канале.

"Главные проигравшие — наши соседи" : Политолог объяснил, кому стоит сожалеть о выходе России из Договора по открытому небу

"Главные проигравшие — наши соседи" : Политолог объяснил, кому стоит сожалеть о выходе России из Договора по открытому небу

Захарова отметила, что усилия России по сохранению соглашения "не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран – союзниц США". По её словам, европейские государства высказывали сожаления в связи с решением экс-президента Америки Дональда Трампа о выходе из договора, однако оправдывали этот шаг Штатов, называя его обоснованным.

Официальный представитель МИД РФ напомнила: к нынешней ситуации привело ужесточение подходов Вашингтона в русле его общей антироссийской линии с 2017 года. Так, в 2018-м США совершили целый ряд действий, которые затруднили выполнение наблюдательных полётов РФ над территорией страны. Кроме того, из-за позиции Грузии создалась критическая ситуация, когда наблюдательные полёты в рамках соглашения не проводились.

"Мы демонстрируем максимальную жёсткость": Политолог рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу

"Мы демонстрируем максимальную жёсткость": Политолог рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу

Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.

В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно его поддержала. 2 июня закон одобрил Совет Федерации, а сегодня, 7 июня, подпись под документом поставил Владимир Путин.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

В МИД РФ обвинили США в увязывании Договора по открытому небу с ситуацией в Донбассе

2 июня, 06:38

Путин и глава Евросовета обсудили перспективы сертификации "Спутника V" в ЕС

сегодня в 14:53

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Замедление работы Twitter стало поводом для иска к Роскомнадзору

сегодня в 15:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1