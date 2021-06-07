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"Главные проигравшие — наши соседи" : Политолог объяснил, кому стоит сожалеть о выходе России из Договора по открытому небу

Собеседник Лайфа рассказал, что теперь паранойя Польши и Прибалтики существенно усилится, так как у них не будет данных авиационной разведки.

7 июня, 10:47

Фото © Pixabay

Политолог-международник Дмитрий Бабич в беседе с Лайфом рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу (ДОН), которая сегодня была подписана президентом России Владимиром Путиным. По словам эксперта, наша страна, как и США, обладает средствами, позволяющими при помощи спутников отслеживать какие-то значительные перемещения войск и тяжёлой техники, а вот у маленьких стран такой возможности нет. Поэтому ДОН был скорее выгоден именно им, потому что он позволял, не тратя средств на создание собственных спутников, получать данные авиаразведки и тем самым обеспечивать собственную безопасность.

В Кремле отметили потерю жизнеспособности Договора по открытому небу без участия России и США

В Кремле отметили потерю жизнеспособности Договора по открытому небу без участия России и США

"Россия заинтересована в мерах по укреплению доверия, особенно в Европе, поэтому мы из этого договора по собственной инициативе не выходили, а пошли на это только после того, как договор покинули США. Я думаю, что США сделали это из каких-то эгоистических соображений, потому что у них спутниковая группировка самая мощная в мире, поэтому действительно авиационное наблюдение за нашей территорией было не так уж и нужно. А вот наше наблюдение за их территорией их почему-то очень нервировало. Поэтому "главные проигравшие" — это соседи России: Прибалтика, Польша, Румыния, Украина. Им стоит сожалеть о выходе России из этого договора", рассуждает собеседник Лайфа.

При этом собеседник Лайфа отмечает, что опасения этих стран в отношении России возникли на пустом месте — наша страна не собирается нападать на Прибалтику или Польшу. Тем не менее их паранойя существенно усилится, потому что теперь у них не будет данных авиационной разведки и им придётся полностью полагаться на американскую информацию о расположении наших войск и боевой техники.

"Мы демонстрируем максимальную жёсткость": Политолог рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу

"Мы демонстрируем максимальную жёсткость": Политолог рассказал о последствиях денонсации Договора по открытому небу

Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.

В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно его поддержала. 2 июня закон одобрил Совет Федерации, а сегодня, 7 июня, подпись под документом поставил Владимир Путин.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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