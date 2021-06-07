В Волгограде подросток на электросамокате на полной скорости впечатался в женщину на зебре
Пострадавшая переходила дорогу на зелёный сигнал светофора. Её доставили в больницу с травмой головы. Информации о её состоянии нет.
В Волгограде подросток на электросамокате на полной скорости снёс женщину на зебре. Видео © ГУ МВД РФ по Волгоградской области
В Волгограде 15-летний подросток на электросамокате на полной скорости влетел в женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.
Отмечается, что инцидент произошёл на улице Елецкой напротив дома № 6. 42-летняя женщина переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, когда в неё влетел электросамокат. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы, информация о её состоянии не уточняется.
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ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что подросток после столкновения упал с транспорта, однако тут же поднялся, а женщина осталась лежать на асфальте. К ней сразу же подбежали прохожие, которые, вероятно, и вызвали скорую помощь.
Лайф писал, что ранее в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость. Совет выступает за скорейшее обсуждение мер по снижению рисков, для чего инициативы были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при Президенте РФ. В МВД РФ при этом считают преждевременным рассмотрение таких инициатив.
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