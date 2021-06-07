В Волгограде подросток на электросамокате на полной скорости впечатался в женщину на зебре

В Волгограде подросток на электросамокате на полной скорости снёс женщину на зебре. Видео © ГУ МВД РФ по Волгоградской области

В Волгограде 15-летний подросток на электросамокате на полной скорости влетел в женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому переходу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Елецкой напротив дома № 6. 42-летняя женщина переходила дорогу на зелёный сигнал светофора, когда в неё влетел электросамокат. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы, информация о её состоянии не уточняется.

ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что подросток после столкновения упал с транспорта, однако тут же поднялся, а женщина осталась лежать на асфальте. К ней сразу же подбежали прохожие, которые, вероятно, и вызвали скорую помощь.