Рост не закончен: Аналитик предрёк взлёт биткоина до $100 тысяч
По мнению Владимира Мошкина, новая мощная волна роста курса криптовалюты "перекроет все предыдущие рекорды".
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Ближайшие месяцы курс биткоина продолжит колебаться между 30–45 тысячами долларов, однако цикл роста криптовалюты ещё не закончен. По прогнозу основателя криптосообщества "РОЙ клуб" Владимира Мошкина, до конца года биткоин сможет не только "пройтись" по предыдущим вершинам в 65–70 тысяч долларов, но и подскочить ещё выше — до 100 тысяч.
"Нынешний обвал во многом был спровоцирован panic sell со стороны розничных непрофессиональных инвесторов и распродажей со стороны майнеров для покрытия операционных издержек. И мы видим, как то, что они продавали, с радостью купили "киты", которые продолжают наращивать вложения в криптовалюты", — рассказал Мошкин РИА ФАН.
По его словам, статистика показала и рост числа кошельков, по которым не проводились операции последние два года. Это означает, что инвесторы держат криптовалюту в течение долгого срока и не паникуют из-за падений, ожидая роста, что служит косвенными доказательствами того, что после затишья курс биткоина подскочит.
Новый виток роста эксперт ожидает к концу 2023 года, по мнению Мошкина, новая мощная волна "перекроет все предыдущие рекорды".
"У биткоина есть все шансы не только закрепиться выше 100 тысяч долларов, но и уйти к долгожданным вершинам — 250 тысяч долларов и даже 500 тысяч долларов", — заключил Владимир Мошкин.
Напомним, ещё в апреле биткоин практически каждый день обновлял исторические максимумы, а в мае резко начал терять стоимость.
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