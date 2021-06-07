Политолог оценил угрозу Блинкена ответить на "агрессивные действия" России

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена, пригрозившего Москве ответом в случае "агрессивных или безрассудных" действий, являются информационной атакой на Россию. Это заявление напрямую не связано со скорой встречей президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Таким мнением в разговоре с RT поделился заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

"Речь идёт о двух разных событиях — встрече двух президентов, которая состоится 16 июня (и уже очевидно, что эта встреча будет). И второе событие — информационный фон — информационные атаки на Россию, которые идут регулярно, не прекращаются и не прекратятся после 16 июня. Заявление Блинкена — из этого ряда", — объяснил политолог.

По словам Шаповалова, своим заявлением госсекретарь дискутирует с оппонентами внутри США (прежде всего с республиканцами) и с европейскими союзниками. Необходимо раскрывать двоякое отношение администрации Белого дома к России, уверен эксперт.

"Как-то нужно это объяснить, такие несуразности, которые возникают в американской политике. Поэтому возникают подобные заявления Блинкена, и они будут ещё. Для США и России важны подобного рода встречи, несмотря на всю пропагандистскую риторику, которая льётся из Вашингтона мутным потоком, и все обвинения, которые идут в отношении России", — отметил Шаповалов.