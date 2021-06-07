Экспертиза выявила нарушения в хабаровской точке проката после столкновения девочки на электроскутере и велосипедистки
Здоровью школьницы был причинён тяжкий вред. По нашим данным, завтра владельцу компании будет предъявлено обвинение и решится вопрос о мере пресечения.
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В Хабаровске правоохранители выяснили, что для управления электроскутером, на котором в первый день лета разбилась 12-летняя девочка, нужны водительские права категории М. Об этом Лайфу сообщил источник.
Оказалось также, что сотрудники точки проката никому не предлагали и не контролировали использование средств защиты. Кроме того, никаких документов, указывающих на передачу в прокат такого вида транспортных средств, в компании нет. Сотрудники работали без какого-либо договора. По словам нашего собеседника, 8 июня руководителю точки проката Александру Ж. будет предъявлено обвинение и решится вопрос о мере пресечения.
В Хабаровске завели дело на руководителя точки проката после столкновения девочки на электроскутере и велосипедистки
Известно, что 12-летняя пострадавшая, госпитализированная с переломом черепа, завтра выписывается из больницы. Её здоровью был причинён тяжкий вред.
Как уже ранее рассказывал Лайф, инцидент произошёл 1 июня около спортивной площадки арены "Ерофей". Там 12-летняя девочка на электроскутере получила перелом черепа, врезавшись в велосипедистку. Школьница на скутере потеряла равновесие, упала и ударилась головой об асфальт, у неё начались судороги. Также Лайф публиковал видео этого столкновения.
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