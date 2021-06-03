Уволен отвечавший за строительство Восточного заместитель главы "Роскосмоса"

"Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточённый контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия", — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что в Амурской области возбудили новые уголовные дела по миллионным махинациям на космодроме Восточный. В одном из них речь идёт о превышении должностных полномочий, а в другом — о мошенничестве в особо крупных размерах. При этом оба протокола касаются строительства на объекте. А в октябре прошлого года сообщалось, что руководителя космодрома Восточный и одновременно директора одноимённого космического центра филиала ЦЭНКИ Романа Бобкова арестовали и заключили под стражу на два месяца по подозрению в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями. Предполагаемый ущерб от совершённого преступления составлял полмиллиарда рублей.