Российский лидер Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шугаевым. Об этом сообщили на сайте Кремля. Глава ФСВТС в беседе с президентом указал, что, несмотря на потери и сворачивания мероприятий в ходе пандемии коронавируса, намеченные показатели были выполнены.

"У нас всё идёт по плану — по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили показатели прошлого года. У нас объём — более 15 миллиардов, 102 процента от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов", — сообщил Шугаев.

Единственным крупным международным мероприятием России в 2020 году был форум "Армия-2020" в Кубинке. Пандемия сказалась на контактах с зарубежными партнёрами, при этом сохранилась коммуникация с азиатским и африканским регионами.

"Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику", — отметил глава ФСВТС.

На текущий момент поставки военной техники осуществляются на многомиллиардные суммы. Техника ВВС, ПВО, ВМФ и сухопутных войск пользуется спросом на рынке. Несмотря на давление со стороны конкурентов, ФСВТС справляется с трудностями и находит новых партнёров.