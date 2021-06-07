В Челябинске буйный неадекват жестоко избил пенсионера за замечание. Видео © Соцсети

В Челябинске правоохранители разыскивают парня, который жестоко избил пенсионера за замечание. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что молодой человек попытался перелезть через забор, чтобы попасть на закрытую территорию дома. В этот момент пожилой мужчина сделал ему замечание. Тот в свою очередь спрыгнул с ограждения и набросился на дедушку с кулаками. Сначала пенсионеру удавалось обороняться зонтиком, но потом хулиган нанёс ему сильный удар в грудь ногой, в результате пожилой мужчина упал на асфальт, ударившись головой.

Благо мимо проезжала компания мужчин, которая заметила потасовку. Они вышли из авто и скрутили злоумышленника, также осмотрели дедушку. К счастью, с ним всё оказалось в порядке, серьёзных травм выявлено не было.

Как Лайфу сообщил источник, пока в правоохранительные органы никто из участников потасовки не обращался. Тем не менее полицейские начали проверку размещённого в Сети видео, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.