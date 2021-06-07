На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись такси, два грузовика и ещё четыре авто
На месте аварии работают правоохранители и скорая. Решается вопрос о госпитализации одной женщины, информации о других пострадавших нет.
В центре Москвы столкнулось семь машин, включая такси и два грузовика. Видео © Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО
На Кутузовском проспекте в центре Москвы произошло массовое ДТП с участием семи машин. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в "Твиттере". Судя по видео с места происшествия, среди повреждённых в аварии автомобилей есть два грузовика.
"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Пассажирку такси осматривают медики, решается вопрос о её госпитализации. В настоящее время другой информации о пострадавших нет", — сообщили правоохранители.
Отмечается, что движение ограничено по двум полосам из пяти. Об этом свидетельствуют и видео с места происшествия, снятые очевидцами. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Столичный Дептранс в своём телеграм-канале уточняет, что столкновение произошло в среднем ряду в направлении области. Отмечается, что участниками аварии стали три автомобиля. Движение затруднено на протяжении 1,2 километра.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале сбитый иномаркой лось вылетел на встречку и убил водителя другой машины. Удар был настолько сильный, что доставать тело из искорёженной машины пришлось сотрудникам МЧС.
Комментариев: 0