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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись такси, два грузовика и ещё четыре авто

На месте аварии работают правоохранители и скорая. Решается вопрос о госпитализации одной женщины, информации о других пострадавших нет.

7 июня, 12:08
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В центре Москвы столкнулось семь машин, включая такси и два грузовика. Видео © Telegram / ДТП и ЧП МОСКВА и МО

На Кутузовском проспекте в центре Москвы произошло массовое ДТП с участием семи машин. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в "Твиттере". Судя по видео с места происшествия, среди повреждённых в аварии автомобилей есть два грузовика.

"На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи. Пассажирку такси осматривают медики, решается вопрос о её госпитализации. В настоящее время другой информации о пострадавших нет", — сообщили правоохранители.

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Отмечается, что движение ограничено по двум полосам из пяти. Об этом свидетельствуют и видео с места происшествия, снятые очевидцами. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Столичный Дептранс в своём телеграм-канале уточняет, что столкновение произошло в среднем ряду в направлении области. Отмечается, что участниками аварии стали три автомобиля. Движение затруднено на протяжении 1,2 километра.

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале сбитый иномаркой лось вылетел на встречку и убил водителя другой машины. Удар был настолько сильный, что доставать тело из искорёженной машины пришлось сотрудникам МЧС.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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