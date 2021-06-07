Жена Кудряшова — о травме защитника сборной России: Пропускаем две игры

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов точно не примет участия в первых двух матчах Евро-2020 из-за травмы. Об этом Sport24 рассказала его жена Анастасия.

"Самое нелепое, что могло произойти, произошло, ещё и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Всё было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. <...> Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметра. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом", — заявила собеседница издания.

По её словам, в Санкт-Петербург, где пройдут первые два матча с участием нашей сборной, команда отправится без Кудряшова, а он в это время будет посещать двухразовые тренировки в Подмосковье. Вместе с супругом Анастасия рассчитывает, что он восстановится к поединку против Дании.