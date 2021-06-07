НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жена Кудряшова — о травме защитника сборной России: Пропускаем две игры

Напомним, игрок национальной команды получил повреждение незадолго до старта контрольного матча против Болгарии.

7 июня, 12:16
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов точно не примет участия в первых двух матчах Евро-2020 из-за травмы. Об этом Sport24 рассказала его жена Анастасия.

"Самое нелепое, что могло произойти, произошло, ещё и на последней минуте. Надо было уходить после разминочной тренировки, и Федя как-то нелепо прыгает на ногу. Всё было на наших глазах. Очень больно, до сих пор переживаем. <...> Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметра. Пропускаем две игры, это уже 100%, а двадцатое число — под вопросом", — заявила собеседница издания.

По её словам, в Санкт-Петербург, где пройдут первые два матча с участием нашей сборной, команда отправится без Кудряшова, а он в это время будет посещать двухразовые тренировки в Подмосковье. Вместе с супругом Анастасия рассчитывает, что он восстановится к поединку против Дании.

Сборная России обыграла Болгарию в контрольном матче за неделю до Евро

Сборная России обыграла Болгарию в контрольном матче за неделю до Евро

Напомним, защитник сборной России Фёдор Кудряшов получил повреждение во время разминки перед контрольным матчем нашей команды с Болгарией и не смог выйти в стартовом составе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине выпадет играть в Санкт-Петербурге

сегодня в 14:06

"Локомотив" продлил контракт с Борисом Ротенбергом, не игравшим с 2018 года

сегодня в 13:14

Легенда "Локомотива" Чорлука войдёт в тренерский штаб команды

сегодня в 12:41

В "Роскосмосе" заявили о невозможности единоличной работы США на МКС

сегодня в 15:28

"Сильно полыхает!": В крупнейшем парке Екатеринбурга горит гектар тополиного пуха

сегодня в 15:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1