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В Испании восемь учителей по ошибке получили шестикратную дозу вакцины от ковида

По словам одного из педагогов, серьёзных симптомов после прививки ни у кого не проявилось, поэтому сегодня все вышли на работу в штатном режиме.

7 июня, 12:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за врачебной ошибки восьми учителям одной из школ в Испании было введено сразу шесть доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство EFE.

Как стало известно, преподаватели колледжа в муниципалитете Хельвес (провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия) были вакцинированы в пятницу, 4 июня. Тогда врачи по ошибке ввели каждому из них содержимое всей ампулы вакцины Pfizer, которая рассчитана на шесть доз.

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При этом, как рассказал агентству один из привившихся педагогов, серьёзных симптомов после вакцинации ни у кого не проявилось, поэтому сегодня все вышли на работу в штатном режиме.

EFE отмечает, что инциденты со случайной передозировкой также были зафиксированы в Германии и Италии.

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А ранее мы писали о жительнице Литвы, которой случайно ввели сразу пять доз вакцины от коронавируса. Тогда медики уверяли, что никаких негативных последствий у пациентки не было, кроме боли в месте укола.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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