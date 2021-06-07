В Испании восемь учителей по ошибке получили шестикратную дозу вакцины от ковида

Из-за врачебной ошибки восьми учителям одной из школ в Испании было введено сразу шесть доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство EFE.

Как стало известно, преподаватели колледжа в муниципалитете Хельвес (провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия) были вакцинированы в пятницу, 4 июня. Тогда врачи по ошибке ввели каждому из них содержимое всей ампулы вакцины Pfizer, которая рассчитана на шесть доз.

При этом, как рассказал агентству один из привившихся педагогов, серьёзных симптомов после вакцинации ни у кого не проявилось, поэтому сегодня все вышли на работу в штатном режиме.

EFE отмечает, что инциденты со случайной передозировкой также были зафиксированы в Германии и Италии.