Названа предварительная стоимость "вакцинных туров" в Россию для иностранцев

Туроператоры готовы организовать так называемые прививочные туры для иностранцев в РФ. По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева, цена на подобные путешествия начиналась бы от полутора тысяч долларов.

"1,5–2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) при нахождении 21 день в России без авиаперелёта", — приводит ТАСС слова Игнатьева.

Глава РСТ отметил, что вакцинными турами уже интересовались жители стран Азии, Африки, а также Латинской Америки. По словам Игнатьева, в целом Россия готова организовывать подобную инициативу, осталось лишь решить вопрос с визами.

"Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой, которую можно сделать очень интересной, захватывая разные регионы России. Другой вариант — двухразовая поездка по неделе, такие запросы тоже есть", — добавил эксперт.