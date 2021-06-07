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Названа предварительная стоимость "вакцинных туров" в Россию для иностранцев

По словам Андрея Игнатьева, подобными путешествиями уже интересовались жители стран Азии, Африки, а также Латинской Америки. Осталось лишь решить вопрос с визами, добавил глава РСТ.

7 июня, 12:45

Фото © ТАСС / Семен Антонов

Туроператоры готовы организовать так называемые прививочные туры для иностранцев в РФ. По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева, цена на подобные путешествия начиналась бы от полутора тысяч долларов.

"1,5–2,5 тысячи долларов (от 109 до 183 тысяч рублей. — Прим. Лайфа) при нахождении 21 день в России без авиаперелёта", — приводит ТАСС слова Игнатьева.

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Глава РСТ отметил, что вакцинными турами уже интересовались жители стран Азии, Африки, а также Латинской Америки. По словам Игнатьева, в целом Россия готова организовывать подобную инициативу, осталось лишь решить вопрос с визами.

"Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой, которую можно сделать очень интересной, захватывая разные регионы России. Другой вариант — двухразовая поездка по неделе, такие запросы тоже есть", — добавил эксперт.

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Ранее в Ростуризме заявили о готовности заняться разработкой прививочных туров "под ключ" для иностранцев. Однако сперва Москве необходимо расширить возможности для вакцинации граждан из других стран, уточнила глава ведомства Зарина Догузова.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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