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СБУ отрицает задержание своего агента в России

Ранее ФСБ сообщила о выдворении из РФ мужчины, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью".

7 июня, 12:47
<p>Кадр видео © ЦОС ФСБ РФ</p>

Кадр видео © ЦОС ФСБ РФ

В Службе безопасности Украины отказались подтверждать задержание своего агента в России, представитель СБУ призвал рассматривать сообщение об этом инциденте "исключительно через призму ведения гибридной войны".

ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины

ФСБ опубликовала видео задержания агента спецслужб Украины

"Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", — цитирует пресс-секретаря СБУ Артёма Дехтяренко "Украинская правда".

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании в России агента украинских спецслужб, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью". По данным спецслужбы, сотрудники СБУ предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба РФ. Его выдворили из страны и закрыли въезд на 25 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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