СБУ отрицает задержание своего агента в России

В Службе безопасности Украины отказались подтверждать задержание своего агента в России, представитель СБУ призвал рассматривать сообщение об этом инциденте "исключительно через призму ведения гибридной войны".

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании в России агента украинских спецслужб, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью". По данным спецслужбы, сотрудники СБУ предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба РФ. Его выдворили из страны и закрыли въезд на 25 лет.