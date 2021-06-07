СБУ отрицает задержание своего агента в России
Ранее ФСБ сообщила о выдворении из РФ мужчины, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью".
Кадр видео © ЦОС ФСБ РФ
В Службе безопасности Украины отказались подтверждать задержание своего агента в России, представитель СБУ призвал рассматривать сообщение об этом инциденте "исключительно через призму ведения гибридной войны".
"Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа", — цитирует пресс-секретаря СБУ Артёма Дехтяренко "Украинская правда".
Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании в России агента украинских спецслужб, который занимался "разведывательно-подрывной деятельностью". По данным спецслужбы, сотрудники СБУ предлагали агенту оказать содействие "в решении рабочих вопросов", конечная цель которых — нанесение ущерба РФ. Его выдворили из страны и закрыли въезд на 25 лет.
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