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Легенда "Локомотива" Чорлука войдёт в тренерский штаб команды

В составе железнодорожников он выступал последние девять лет и выигрывал чемпионат России.

7 июня, 12:41
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Экс-защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, который принял решение завершить карьеру, войдёт в тренерский штаб команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, контракт с хорватом будет подписан в ближайшие дни. При этом какую должность Чорлука займёт в штабе Марко Николича — пока не уточняется.

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Напомним, Ведран Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, а по окончании этого сезона решил завершить карьеру. За это время он стал чемпионом России, четырежды выигрывал кубок страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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