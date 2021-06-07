Легенда "Локомотива" Чорлука войдёт в тренерский штаб команды

Экс-защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, который принял решение завершить карьеру, войдёт в тренерский штаб команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, контракт с хорватом будет подписан в ближайшие дни. При этом какую должность Чорлука займёт в штабе Марко Николича — пока не уточняется.