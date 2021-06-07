Легенда "Локомотива" Чорлука войдёт в тренерский штаб команды
В составе железнодорожников он выступал последние девять лет и выигрывал чемпионат России.
Фото © ФК "Локомотив"
Экс-защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука, который принял решение завершить карьеру, войдёт в тренерский штаб команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, контракт с хорватом будет подписан в ближайшие дни. При этом какую должность Чорлука займёт в штабе Марко Николича — пока не уточняется.
Напомним, Ведран Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, а по окончании этого сезона решил завершить карьеру. За это время он стал чемпионом России, четырежды выигрывал кубок страны.
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