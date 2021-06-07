Суд в Москве оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова за участие в несогласованной акции
Как уточняется, протокол был составлен по статье о нарушении общественного порядка в ходе проведения собрания, митинга, демонстрации или шествия.
Дмитрий Гудков. Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin
Сегодня Савёловский суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на десять тысяч рублей за участие в несогласованной акции. Об этом РИА "Новости" сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
"Полного текста постановления у нас нет, так как судья огласил только резолютивную часть — десять тысяч рублей штрафа", — сказал юрист.
Бирюков уточнил, что протокол был составлен по статье о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или шествия за участие политика в акции 23 января.
Ранее Дмитрий Гудков сообщил, что уехал из России на Украину, опасаясь судебного преследования. По словам экс-депутата, в рамках уголовного дела ему грозил арест. Также Гудков заявил, что не нарушал подписку о невыезде.
Напомним, 1 июня полицейские провели обыск у Гудкова, а также у руководителя его штаба Виталия Венедиктова и экс-главы признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Александра Соловьёва. Позже стало известно, что Гудкова задержали на двое суток по подозрению в неуплате долга по договору аренды, однако затем отпустили без избрания меры пресечения.
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