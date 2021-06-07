Суд в Москве оштрафовал уехавшего на Украину Гудкова за участие в несогласованной акции

Сегодня Савёловский суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на десять тысяч рублей за участие в несогласованной акции. Об этом РИА "Новости" сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

"Полного текста постановления у нас нет, так как судья огласил только резолютивную часть — десять тысяч рублей штрафа", — сказал юрист.

Бирюков уточнил, что протокол был составлен по статье о нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации или шествия за участие политика в акции 23 января.