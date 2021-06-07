"Локомотив" продлил контракт с Борисом Ротенбергом, не игравшим с 2018 года

Московский "Локомотив" продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2021 года.

"Желаем Борису скорейшего восстановления и новых побед в составе футбольного клуба "Локомотив"! — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ротенберг выступает за железнодорожников с 2016 года. В составе команды он провёл 17 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С "Локомотивом" защитник стал чемпионом России, трёхкратным обладателем кубка страны, а также выиграл национальный Суперкубок.

В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России против казанского "Рубина" (1:0). В той встрече он порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. После проведённой в Италии операции у игрока появилась инфекция.