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"Локомотив" продлил контракт с Борисом Ротенбергом, не игравшим с 2018 года

Новое соглашение с 35-летним защитником, имеющим опыт выступления за сборную Финляндии, рассчитано до 31 декабря 2021 года.

7 июня, 13:14
<p>Фото © Пресс-служба "Локомотива"</p>

Фото © Пресс-служба "Локомотива"

Московский "Локомотив" продлил контракт с защитником Борисом Ротенбергом. Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2021 года.

"Желаем Борису скорейшего восстановления и новых побед в составе футбольного клуба "Локомотив"! — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ротенберг выступает за железнодорожников с 2016 года. В составе команды он провёл 17 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С "Локомотивом" защитник стал чемпионом России, трёхкратным обладателем кубка страны, а также выиграл национальный Суперкубок.

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В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года в четвертьфинальном матче Кубка России против казанского "Рубина" (1:0). В той встрече он порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. После проведённой в Италии операции у игрока появилась инфекция.

Футболист является сыном российского бизнесмена Бориса Ротенберга, совладельца "СМП Банка" и вице-президента Федерации дзюдо России. Футбольную карьеру защитник начал в Финляндии, в 2015 году он провёл свой единственный матч за сборную этой страны (против Эстонии).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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