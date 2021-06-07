Минфин поддержал естественный переход с доллара на рубли в международных расчётах

Переход в международных расчётах с доллара на рубли и национальные валюты происходит естественным путём. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Минфина в понедельник. Ведомство разъясняет, что вызванные антироссийскими санкциями затруднения в расчётах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты, статистика за последние пять лет это только подтверждает.

"Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.