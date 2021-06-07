НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минфин поддержал естественный переход с доллара на рубли в международных расчётах

В ведомстве разъяснили, что с введёнными Западом санкциями эта тенденция лишь активизировалась.

7 июня, 13:23

Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Переход в международных расчётах с доллара на рубли и национальные валюты происходит естественным путём. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Минфина в понедельник. Ведомство разъясняет, что вызванные антироссийскими санкциями затруднения в расчётах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты, статистика за последние пять лет это только подтверждает.

Прощание с долларом: сколько у России золота в запасах и сможет ли страна отказаться от американской валюты

Прощание с долларом: сколько у России золота в запасах и сможет ли страна отказаться от американской валюты

"Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.

Путин заявил, что Россия не хочет отказываться от доллара как резервной валюты

Путин заявил, что Россия не хочет отказываться от доллара как резервной валюты

Между тем финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Финансист назвал три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений

вчера в 02:51

В Центробанке рассказали, когда наличные деньги заменит цифровой рубль

3 июня, 14:38

Рост не закончен: Аналитик предрёк взлёт биткоина до $100 тысяч

сегодня в 10:42

Певица Гречка совершила каминг-аут и рассказала о расставании с девушкой

сегодня в 15:50

Учёные из США заявили о доказательствах искусственного происхождения коронавируса

сегодня в 15:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1