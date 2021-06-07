Минфин поддержал естественный переход с доллара на рубли в международных расчётах
В ведомстве разъяснили, что с введёнными Западом санкциями эта тенденция лишь активизировалась.
Фото © Агентство "Москва" / Игорь Иванко
Переход в международных расчётах с доллара на рубли и национальные валюты происходит естественным путём. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Минфина в понедельник. Ведомство разъясняет, что вызванные антироссийскими санкциями затруднения в расчётах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты, статистика за последние пять лет это только подтверждает.
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"Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
Ранее министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Его прогноз подтвердил и вице-премьер Андрей Белоусов, пояснивший, что отказ от доллара вызван угрозой возможных санкций со стороны США и никак не отразится на курсе рубля.
Между тем финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.
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