Прощание с долларом: сколько у России золота в запасах и сможет ли страна отказаться от американской валюты

В Минфине разъяснили, что изменения в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств. Глава министерства Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что из структуры ФНБ исключили американский доллар. Ранее на его долю приходилось 35%. Столько же занимал евро.

Теперь доля евро выросла с 35% до 40%, а юаня — с 15% до 30%. На фунт стерлингов теперь приходится 5% вместо 10%. Доля йены осталась без изменений и составляет 5%. Также в структуру ФНБ ввели золото в размере 20%.

В министерстве пояснили, что изменения проводятся в контексте макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики. Юань и евро стали альтернативой доллару, так как это валюты стран — ведущих макроэкономических партнёров России. Что касается золота, то Минфин его рассматривает как актив, способный обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляции.

— Монетарные власти просто перебросят доллары из ФНБ в резервы ЦБ, а оттуда перечислят в фонд евро (на 5 млрд долларов), юани (на 17 млрд долларов) и золото (на 23 млрд долларов). Общая структура международных резервов при этом не изменится, как и объём долларов на балансе государства. Операция будет абсолютно бумажной — золото как лежало в четырёх секретных хранилищах на территории России, так и будет лежать там, поменяется только "владелец" по документам. В целом доля золота в международных резервах России превышает 20%, а все резервы составляют чуть более 600 млрд долларов, — отметил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

По его словам, рост доли золота в резервах обусловлен и тем, что в последние годы в России было открыто много богатых месторождений и планируется в ближайшем будущем активно разрабатывать новые. В итоге на данный момент Россия является третьей в мире по добыче (после Китая и Австралии) и первой по запасам золота (13% от общемировых резервов).

Аналитики Bank of America прогнозируют цену драгоценного металла через полтора года на уровне 3000 долларов за унцию. Для сравнения — сейчас она стоит порядка $1900.

— Причина для роста золота заключается в том, что США решают свои финансовые проблемы старым безответственным способом — печатным станком. Необеспеченные доллары наполняют финансовые рынки, и в этой ситуации золото выступает первоклассным защитным активом. Россия и Китай уже пытаются уйти от доминирования доллара. Для этого должно быть твёрдое политическое решение. Политика санкций грозит серьёзными потрясениями на внешних рынках. Долларовые счета и вложения в акции иностранных компаний могут заморозить, но арестовать монетарное золото просто невозможно, — пояснил экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

По его мнению, слезть с долларовой иглы помогут два важных фактора — переход на национальную валюту в международной торговле и укрепление рубля. Биржевые товары на международных рынках в абсолютном большинстве номинируются в долларах. Россия могла бы зафиксировать цены на тот же газ и сельскохозяйственную продукцию в рублях, постепенно расширяя перечень экспортируемых товаров.

Кстати, отметил экономист, в этом направлении уже пошёл Китай. Шанхайская биржа торгует за юани уже три года. Кроме того, считает Андрей Лобода, для успешной дедолларизации нужен по-настоящему стабильный и сильный рубль.