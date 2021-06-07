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В Екатеринбурге студент умер за несколько минут до начала экзамена

Молодой человек потерял сознание возле аудитории. До приезда врачей ему оказывали первую помощь на месте, но, к сожалению, это не помогло — приехавшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть.

7 июня, 13:25
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Уральском федеральном университете сегодня умер первокурсник магистратуры. Как сообщили в пресс-службе вуза, парню стало плохо за несколько минут до начала экзамена.

"Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам", — сказано в сообщении.

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Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. По данным местных СМИ, молодой человек потерял сознание возле аудитории. До приезда медиков ему оказывали первую помощь на месте, но, к сожалению, это не помогло.

Ранее Лайф рассказывал, что в Северной Осетии незадолго до начала аттестации по русскому языку ученице девятого класса стало плохо. На помощь пришли медики, дежурившие в учебном заведении, однако девочке потребовалась госпитализация. По дороге в больницу она скончалась от удушения рвотными массами.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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