В Екатеринбурге студент умер за несколько минут до начала экзамена

В Уральском федеральном университете сегодня умер первокурсник магистратуры. Как сообщили в пресс-службе вуза, парню стало плохо за несколько минут до начала экзамена.

"Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам", — сказано в сообщении.

Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. По данным местных СМИ, молодой человек потерял сознание возле аудитории. До приезда медиков ему оказывали первую помощь на месте, но, к сожалению, это не помогло.