В Екатеринбурге студент умер за несколько минут до начала экзамена
Молодой человек потерял сознание возле аудитории. До приезда врачей ему оказывали первую помощь на месте, но, к сожалению, это не помогло — приехавшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Уральском федеральном университете сегодня умер первокурсник магистратуры. Как сообщили в пресс-службе вуза, парню стало плохо за несколько минут до начала экзамена.
"Сегодня в корпусе УрФУ скончался студент первого курса магистратуры физико-технологического института. До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам", — сказано в сообщении.
Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. По данным местных СМИ, молодой человек потерял сознание возле аудитории. До приезда медиков ему оказывали первую помощь на месте, но, к сожалению, это не помогло.
Ранее Лайф рассказывал, что в Северной Осетии незадолго до начала аттестации по русскому языку ученице девятого класса стало плохо. На помощь пришли медики, дежурившие в учебном заведении, однако девочке потребовалась госпитализация. По дороге в больницу она скончалась от удушения рвотными массами.
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