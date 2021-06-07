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Девочке с "маской Бэтмена" пришлось прервать лечение и покинуть Россию из-за проблем с визой

В краснодарской клинике объяснили, что стороны стремились не нарушить законодательство. Пока малышка и её мама ожидают ответа от российского консульства в США.

7 июня, 13:39

Фото © Instagram / luna.love.hope

Виза на въезд в Россию мамы Луны Феннер (девочки с родимым пятном, покрывавшим практически всё лицо) закончилась, поэтому Кэрол вместе с дочкой пришлось вернуться в США. Об этом сообщает kp.ru.

"Ребят, у нас было три дня на покупку обратного билета и возвращение домой, потому что наша виза истекла вчера. Я думала, что нам удастся этим летом полностью завершить лечение, но нет", — написала мама малышки в "Инстаграме".

По словам Кэрол, они с Луной уже вернулись домой и будут ожидать ответа консульства России. Луна очень рада увидеть своего отца и собак, отметила её мама.

Журналисты kp.ru пообщались с представителями краснодарской клиники, в которой проходила лечение малышка. Выяснилось, что Россия предоставила беспрепятственный въезд для девочки на территорию, но нельзя было нарушать правила выдачи визы.

"Изначально визу российское консульство им выдало до 6 июня, но, по правилам, находиться в России девочка с мамой могли ещё до 15-го числа. Однако мы решили не рисковать и не нарушать законодательство, а отправить Луну отдохнуть домой, пока им не выдадут новую визу", — рассказали в медучреждении.

Операция в целом пройдёт в штатном режиме. Девочке остались последние процедуры перед полным завершением курса лечения.

Мама девочки с "маской Бэтмена" показала фото после операций. Результаты её поразили

Мама девочки с "маской Бэтмена" показала фото после операций. Результаты её поразили

Лайф рассказывал, как маму из Кургана, чья дочка родилась с большим родимым пятном, захейтили в соцсетях после сториз блогерши. Помочь родителям девочки с самым большим родимым пятном в России согласились местные власти.

В Краснодар прилетела семья ещё одной малышки "с маской Бэтмена" из США — видео

В Краснодар прилетела семья ещё одной малышки "с маской Бэтмена" из США — видео

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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